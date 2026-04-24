Durante un evento pubblico, un rappresentante italiano ha confermato che il paese non coprirà le spese di ricovero dei feriti italiani coinvolti nell’incendio di Crans-Montana. La dichiarazione è stata fatta in risposta a una domanda su una possibile responsabilità finanziaria nei confronti della Svizzera. La notizia ha attirato l’attenzione sulla questione delle spese mediche legate all’incidente avvenuto nelle sciare del cantone svizzero.

Home > Politica > “Se confermo che l’Italia non pagherà alla Svizzera le spese del ricovero dei feriti italiani nell’incendio di Crans-Montana come dichiarato dall’ambasciatore a Berna Cornado? Mi pare che sia ovvio che non paghiamo. La responsabilità è soltanto di chi gestiva quel locale e di chi non ha fatto fare i controlli. Non c’è alcuna responsabilità italiana quindi devono pagare gli svizzeri”. Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani a margine dell’evento in occasione dei 50 anni del Ppe a Roma. Mondiali 2026, Trump: "Italia al posto dell'Iran? Non ci sto pensando molto" New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Crans Montana, Tajani: “Ricovero feriti? Ovvio che non paghiamo”

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