Crans Montana nei licei di Chiara Costanzo e Achille Barosi presentato il manuale Emergenza incendio cosa faccio?

A quasi quattro mesi dalla tragedia di Crans Montana, avvenuta nella notte di Capodanno, è stato presentato un nuovo manuale intitolato “Emergenza incendio, cosa faccio?” presso i licei frequentati da Chiara Costanzo e Achille Barosi a Milano. L’evento ha coinvolto studenti e insegnanti, offrendo informazioni pratiche su come comportarsi in caso di incendio. La presentazione si inserisce nel tentativo di sensibilizzare e preparare i giovani a situazioni di emergenza.

Milano – Sono passati quasi quattro mesi dalla strage di Crans-Montana, quando nella notte di Capodanno un momento di festa si è trasformato in tragedia. Tra le vittime, molte delle quali giovanissime, anche sei italiani. Due di loro erano studenti milanesi di soli sedici anni: Chiara Costanzo e Achille Barosi. Oggi, al Moreschi di Milano (la scuola frequentata da Chiara) l’assessore regionale alla Sicurezza e Protezione civile, Romano La Russa, ha incontrato un centinaio di studenti per illustrare l’opuscolo ‘ Emergenza incendio, cosa faccio? ’, il libretto di 12 pagine che spiega ai cittadini, soprattutto ai più giovani, come comportarsi correttamente in caso di incendio.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Crans Montana, nei licei di Chiara Costanzo e Achille Barosi presentato il manuale “Emergenza incendio, cosa faccio?” Notizie correlate Un luogo pubblico intitolato a Chiara Costanzo e Achille Barosi: “Milano non dimentica i ragazzi di Crans-Montana”Milano – La città di Milano renderà omaggio ad Achille Barosi e Chiara Costanzo, le due vittime milanesi della strage di Crans-Montana. "Emergenza incendio, cosa faccio?": presentato l'opuscolo per evitare nuove tragedie come Crans MontanaUn libretto di 12 pagine, sintetico e illustrato, per spiegare ai cittadini, soprattutto ai più giovani, come comportarsi correttamente in caso di... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Crans Montana, fatture da migliaia di euro ai feriti per il ricovero negli ospedali svizzeri; Fatture dagli ospedali alle vittime di Crans-Montana, Marcucci: Un altro schiaffo dalla Svizzera; Strage di Crans-Montana: fatture arrivate, cartelle cliniche negate alle famiglie; Crans-Montana, i coniugi Moretti indagati a Roma. Crans Montana, nei licei di Chiara Costanzo e Achille Barosi presentato il manuale Emergenza incendio, cosa faccio?Al Moreschi presente anche il padre della sedicenne morta nel rogo di Capodanno. L’assessore La Russa: vogliamo trasformare una perdita in un gesto di responsabilità verso gli altri, affinché quanto a ... ilgiorno.it Crans-Montana, la lunga riabilitazione dei ragazzi feriti: terapie, primi passi e progressi quotidianiCento giorni dopo l’incendio di Crans-Montana, il lungo ritorno alla vita Da cento giorni cinque adolescenti italiani — Kean, Leonardo, Francesca, Lor ... assodigitale.it La Stampa. . La fine di un incubo, il ritorno alla vita. Sarà dimessa dal Cto di Torino Elsa R., la quindicenne biellese rimasta ferita nel rogo di Capodanno a Crans-Montana. Un calvario durato 58 giorni, tra terapia intensiva e sub intensiva del Centro grandi usti facebook Strage di Crans-Montana, la quindicenne Elsa esce dalla terapia intensiva dopo 58 giorni x.com