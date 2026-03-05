Un luogo pubblico intitolato a Chiara Costanzo e Achille Barosi | Milano non dimentica i ragazzi di Crans-Montana

A Milano sarà inaugurato un luogo pubblico dedicato a Chiara Costanzo e Achille Barosi, le due vittime milanesi della strage di Crans-Montana. La cerimonia si svolgerà nei prossimi giorni e vedrà la partecipazione di rappresentanti istituzionali e familiari delle vittime. L’intento è ricordare i due giovani attraverso un luogo che porta i loro nomi, simbolo di memoria e rispetto.

Milano – La città di Milano renderà omaggio ad Achille Barosi e Chiara Costanzo, le due vittime milanesi della strage di Crans-Montana. I due ragazzi, entrambi sedicenni, hanno perso la vita nella notte di Capodanno nell’esplosione al Le Constellation, nella nota località sciistica svizzera. Oggi il Consiglio comunale ha approvato l'ordine del giorno, proposto dal capogruppo della Lega Alessandro Verri, per intitolare un giardino pubblico o una targa ad Achille e Chiara, L'ordine del giorno è stato approvato con 26 favorevoli, nessun contrario e nessun astenuto. "Chiediamo al sindaco e alla giunta di valutare l'intitolazione... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

