Emergenza incendio cosa faccio? | presentato l' opuscolo per evitare nuove tragedie come Crans Montana

È stato presentato un opuscolo di 12 pagine destinato ai cittadini, con particolare attenzione ai giovani, per fornire indicazioni chiare sui comportamenti corretti da adottare in caso di incendio. Il libretto, completo di illustrazioni, mira a prevenire situazioni di emergenza simili a quelle accadute recentemente nella località di Crans Montana. Il materiale rappresenta uno strumento di orientamento pratico e immediato per affrontare eventuali situazioni di rischio.

Un libretto di 12 pagine, sintetico e illustrato, per spiegare ai cittadini, soprattutto ai più giovani, come comportarsi correttamente in caso di incendio. È stato presentato questa mattina a Palazzo Lombardia dall'assessore alla Sicurezza e Protezione civile, Romano La Russa, l'opuscolo.🔗 Leggi su Sondriotoday.it

Emergenze a lavoro: quando l’istinto si scontra con la ragione

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