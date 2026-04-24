Crans-Montana mutua svizzera chiederà all' Italia 108 mila euro come rimborso spese | Tajani s' infuria

Una mutua svizzera ha annunciato che richiederà all’Italia il pagamento di 108 mila euro per le spese sostenute durante un ricovero presso un ospedale di Sion. La richiesta riguarda le spese mediche affrontate da un paziente italiano e sarà inviata alle autorità competenti italiane. La notizia ha suscitato reazioni da parte di un rappresentante politico italiano, che si è detto infuriato per questa richiesta.

La mutua svizzera vuole chiedere all’Italia il rimborso per le spese mediche sostenute dall’ospedale di Sion per il ricovero dei feriti italiani del rogo a Crans-Montana, ma il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha risposto che il nostro Paese non pagherà. “Non c’è alcuna responsabilità italiana”, ha specificato il titolare della Farnesina. La richiesta di rimborso della mutua svizzera L'irritazione di Antonio Tajani per la richiesta L'incontro tra l'ambasciatore italiano e il presidente del Cantone del Vallese La richiesta di rimborso della mutua svizzera La mutua svizzera chiederà all’Italia il rimborso di 100 mila franchi, pari a 108 mila euro circa, per le spese sanitarie sostenute dall’ospedale di Sion per il breve ricovero di tre ragazzi italiani, rimasti feriti nel rogo del Constellation, a Crans-Montana.🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Crans-Montana, mutua svizzera chiederà all'Italia 108 mila euro come rimborso spese: Tajani s'infuria Notizie correlate Crans-Montana, la Svizzera chiederà all'Italia 100 mila euro di rimborso per le spese mediche. L'ambasciatore Cornado: "Non pagheremo"La mutua svizzera chiederà all’Italia il rimborso di 100 mila franchi (108 mila euro circa) delle spese sanitarie sostenute dall’ospedale di Sion per... Crans Montana, la Svizzera chiederà all’Italia il rimborso di 108mila euro di spese sanitarie. Tajani replica: “Non pagheremo”La Svizzera intende chiedere all’Italia il rimborso delle spese sanitarie sostenute dall’ospedale di Sion per il ricovero di tre ragazzi italiani... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Crans-Montana, l’equivoco infinito fra Italia e Svizzera; Fatture inviate ai feriti italiani di Crans-Montana, il Canton Vallese fa chiarezza; Crans-Montana: Svizzera accelera sui risarcimenti dopo il rogo di Capodanno; Crans Montana, ai parenti di Manfredi Marcucci fattura da 75mila euro per 15 ore di ricovero nell'ospedale di Sion. L'ambasciatore: Sarà il Cantone svizzero a pagare. Crans-Montana, mutua svizzera chiederà all'Italia 108 mila euro come rimborso spese: Tajani s'infuriaLa mutua svizzera vuole chiedere all’Italia il rimborso per le spese mediche sostenute dall’ospedale di Sion per il ricovero dei feriti italiani del rogo a Crans-Montana, ma il ministro degli Esteri ... virgilio.it Crans-Montana, lo scontro con la Svizzera continua: l'Italia non pagherà le spese sanitarieL'ambasciatore italiano a Berna conferma: 108mila euro per i tre ragazzi curati a Sion? C'è un principio di reciprocità che va rispettato ... avvenire.it Svizzera: Berna chiede soldi ricoveri feriti a Italia = (AGI) - Milano, 24 apr. - La Svizzera chiedera' i soldi all'Italia per le spese sostenute nei ricoveri di quattro ragazzi italiani feriti nell'incendio di Crans-Montana. - facebook.com facebook #Crans-Montana, la #Svizzera presenta il conto delle cure. L'Italia: non paghiamo x.com