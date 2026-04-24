Crans-Montana l’ospedale di Sion chiede all’Italia di pagare le spese dei ricoveri ma Roma si rifiuta
Nell’ambito di un caso che coinvolge tre italiani feriti in un incendio a Crans-Montana, l’ospedale di Sion ha richiesto all’Italia il pagamento delle spese per i ricoveri. Tuttavia, le autorità italiane hanno rifiutato di coprire i costi, lasciando aperto il dialogo tra le parti. La richiesta si riferisce esclusivamente ai costi sostenuti dall’ospedale svizzero, senza altre implicazioni.
L’ospedale svizzero chiede i soldi per il ricovero di tre italiani rimasti feriti nel rogo di Crans-Montana e l’Italia si rifiuta di pagare. Si va così allo scontro, non il primo dopo l’incendio di Capodanno. Uno scontro che arriva pochi giorni dopo quello sulle fatture inviate (ma da non pagare) dagli ospedali svizzeri alle famiglie dei feriti italiani. La mutua svizzera chiederà quindi all’Italia un rimborso pari a 100mila franchi, ovvero circa 108mila euro. Soldi che dovrebbero coprire, secondo l ’ospedale svizzero di Sion, le spese sanitarie per il breve ricovero di tre ragazzi italiani feriti nel rogo del Constellation di Capodanno a Crans-Montana.🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it
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Temi più discussi: Crans Montana, familiari delle vittime ricevono le fatture dei ricoveri negli ospedali svizzeri; Crans-Montana, inviate per errore fatture ai feriti: pagherà il Cantone; Crans-Montana, l’equivoco infinito fra Italia e Svizzera; Crans Montana, Meloni: Scioccata da fatture ospedale, famiglie italiane non dovranno pagare.
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la Repubblica. . La mutua svizzera chiederà all'Italia il rimborso di 100 mila franchi (108 mila euro circa) delle spese sanitarie sostenute dall'ospedale di Sion per il breve ricovero di tre ragazzi italiani rimasti feriti nel rogo del Constellation, a Crans-Montana. È - facebook.com facebook
Crans-Montana, la Svizzera chiederà all'Italia il rimborso delle spese mediche: «Oltre 100 mila euro per il ricovero di 3 ragazzi» x.com