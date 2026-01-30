Crans-Montana la Svizzera concede l’assistenza giudiziaria all’Italia

La Procura del Canton Vallese ha deciso di aiutare l’Italia nelle indagini sull’incendio al bar ‘Le Constellation’ di Crans-Montana. La richiesta di assistenza giudiziaria, fatta dalla procura di Roma, è stata accolta. L’incendio, scoppiato a Capodanno, ha causato la morte di 40 persone, tra cui sei giovani italiani.

(Adnkronos) – La Procura del Canton Vallese ha accolto la richiesta di assistenza giudiziaria presentata dalla Procura di Roma in relazione all'incendio scoppiato la notte di Capodanno al bar 'Le Constellation' di Crans-Montana e costato la vita a 40 persone, tra cui sei giovani italiani. Lo ha annunciato una portavoce dell'Ufficio federale di giustizia Ingrid.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Il Senato italiano ha approvato una risoluzione bipartisan che impegna il Governo a garantire assistenza giudiziaria completa alle famiglie delle vittime e ai feriti dell’incendio, includendo l’assistenza legale consolare e la partecipazione ai procedimenti giudiziari, nel rispetto del diritto internazionale e della sovranità svizzera.

Il governo svizzero ha dichiarato che l'ambasciatore italiano rientrerà in Svizzera solo in collaborazione con le autorità giudiziarie.

