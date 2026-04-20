Ferita a Crans a Eleonora Palmieri arriva la fattura per le spese mediche

A Crans, Eleonora Palmieri ha ricevuto una fattura per le spese mediche sostenute dopo l’incidente. La notizia si aggiunge al quadro di costi e conseguenze legate all’evento, che ha lasciato segni visibili sulla persona. Le spese, documentate attraverso i documenti inviati, riguardano trattamenti e cure effettuate nel periodo successivo all’accaduto. La vicenda si inserisce in un quadro più ampio di questioni legate alle ripercussioni di incidenti di questo tipo.

Rimini, 20 aprile 2026 – Le fatture arrivano anche a chi porta ancora addosso i segni dell’incendio. L’ospedale di Sion, nel Cantone Vallese, ha inviato nei giorni scorsi a tre famiglie di ragazzi italiani feriti nel rogo del Le Costellation a Crans-Montana la fattura relativa alle spese sanitarie sostenute per la cura dei giovani nei giorni successivi alla tragedia. Eleonora sopravvissuta all’incendio di Crans Montana: “Mi sentivo un topo in gabbia, da quella notte siamo tutti cambiati” Gli importi Gli importi indicati sono compresi tra 17mila e oltre 66mila euro. Si tratta di documenti amministrativi che, secondo l’avvocato Domenico Radice...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Ferita a Crans, a Eleonora Palmieri arriva la fattura per le spese mediche Notizie correlate Dimissioni per Eleonora Palmieri ferita a Crans-Montana, per la 29enne "almeno due anni" per guarireEleonora Palmieri, la 29enne ferita al volto e alle mani nell’incendio di Crans-Montana, è tornata a casa dopo quasi un mese di ricovero in ospedale... Leggi anche: Crans-Montana. Eleonora Palmieri, le condizioni a un mese dal rogo del Le Constellation Aggiornamenti e contenuti dedicati Ferita a Crans, a Eleonora Palmieri arriva la fattura per le spese medicheGli importi indicati sono compresi tra 17mila e oltre 66mila euro. Si tratta di documenti amministrativi che, secondo l’avvocato Domenico Radice che assiste alcune vittime dell’incendio, sono ... ilrestodelcarlino.it Fatture ai feriti di Crans-Montana, le spese del ricovero a Eleonora Palmieri: «Decine di migliaia di euro da pagare per le ustioni»«C’è anche Eleonora Palmieri tra i feriti della strage di Crans-Montana a cui è stata recapitata la fattura per i pagamenti riferiti alle cure ricevute durante il ricovero». A parlare è l’avvocato ... corrieredibologna.corriere.it