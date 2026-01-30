Questa mattina, gli uomini-jet si sfidano a Crans-Montana nell’ultima gara di Coppa del Mondo prima delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. L’obiettivo è chiaro: mettere a punto gli ultimi dettagli prima di affrontare la discesa maschile, il primo titolo in palio a inizio febbraio. Alla partenza ci sono anche alcuni italiani, pronti a sfidare la Svizzera sulla loro neve. Poi, si vedrà se questa gara sarà anche una prima anticipazione di quello che succederà tra poche settimane.

Il primo titolo per lo sci alpino alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 sarà quello della discesa maschile e proprio una discesa sarà anche l’ultima gara di Coppa del Mondo prima dell’evento olimpico. Infatti a Crans-Montana non correranno solo le donne, ma domenica saranno impegnati anche gli uomini-jet in una sorta di ultimo test per la gara a Cinque Cerchi, ma anche per la pista dove l’anno prossimo si correranno i Mondiali. Lo scorso anno era stato un tripudio per i padroni di casa, che realizzarono una clamorosa tripletta. A salire sul gradino più alto del podio fu Franjo Von Allmen davanti ai connazionali Marco Odermatt ed Alexis Monney. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Ultimo impegno per gli uomini-jet a Crans-Montana prima delle Olimpiadi. Sarà Italia contro Svizzera?

A Crans-Montana si corre l'ultimo grande test prima delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

A Crans-Montana sono arrivate le salme dei giovani italiani deceduti in Svizzera.

