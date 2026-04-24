Crans Montana | la Svizzera chiederà 100mila euro all’Italia Tajani e l’ambasciatore | Non pagheremo

In Croce Montana, funzionari svizzeri hanno comunicato che chiederanno all’Italia un rimborso di 100.000 euro. La richiesta riguarda presunti costi sostenuti dalla Svizzera, secondo quanto riferito da rappresentanti ufficiali. Tuttavia, le autorità italiane hanno già annunciato che non effettueranno il pagamento. La questione è stata discussa anche con i rappresentanti diplomatici, che hanno confermato la posizione di non versare l'importo richiesto.

E’ quanto emerso dall’incontro tra l’ambasciatore italiano a Berna, Gian Lorenzo Cornado, e il presidente del Cantone del Vallese Mathias Reynard, che ha riferito di non avere margini, dal punto di vista normativo, per farsi carico delle spese. Ma il governo svizzero non sente il dovere, almeno morale, di accollarsi almeno le spese mediche di ragazzi salvi per miracolo dopo una strage che non ha certo responsabilità italiane? La linea l’ha data il vicepremier e ministro degli esteri, Antonio Tajani. Netto più dell’ambasciatore: “Mi pare che sia ovvio che non paghiamo. La responsabilità è solo di chi gestiva quel locale e di chi non ha fatto fare i controlli.🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Crans Montana: la Svizzera chiederà 100mila euro all’Italia”. Tajani e l’ambasciatore: “Non pagheremo” Notizie correlate Crans-Montana, la Svizzera chiederà all'Italia 100 mila euro di rimborso per le spese mediche. L'ambasciatore Cornado: "Non pagheremo"La mutua svizzera chiederà all’Italia il rimborso di 100 mila franchi (108 mila euro circa) delle spese sanitarie sostenute dall’ospedale di Sion per... Crans Montana, la Svizzera chiederà all’Italia il rimborso di 108mila euro di spese sanitarie. L’ambasciatore: “Non pagheremo”La Svizzera intende chiedere all’Italia il rimborso delle spese sanitarie sostenute dall’ospedale di Sion per il ricovero di tre ragazzi italiani... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Crans Montana, familiari delle vittime ricevono le fatture dei ricoveri negli ospedali svizzeri; Crans-Montana, inviate per errore fatture ai feriti: pagherà il Cantone; Crans-Montana: documenti trasmessi alla procura in parte oscurati; Crans-Montana: Svizzera accelera sui risarcimenti dopo il rogo di Capodanno. Crans-Montana, lo scontro con la Svizzera continua: l'Italia non pagherà le spese sanitarieL'ambasciatore italiano a Berna conferma: 108mila euro per i tre ragazzi curati a Sion? C'è un principio di reciprocità che va rispettato ... avvenire.it Crans-Montana, la Svizzera chiede all'Italia il rimborso delle spese mediche. Tajani: Non pagheremoElsa esce dalla terapia intensiva dopo 58 giorni. La 15enne era ricoverata al centro grandi ustionati del Cto di Torino (ANSA) ... ansa.it Svizzera: Berna chiede soldi ricoveri feriti a Italia = (AGI) - Milano, 24 apr. - La Svizzera chiedera' i soldi all'Italia per le spese sostenute nei ricoveri di quattro ragazzi italiani feriti nell'incendio di Crans-Montana. - facebook.com facebook #Crans-Montana, la #Svizzera presenta il conto delle cure. L'Italia: non paghiamo x.com