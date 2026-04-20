Crans Montana dopo la tragedia la beffa La fattura da 75mila euro dell’ospedale svizzero per 15 ore di terapia intensiva

Dopo la tragedia a Crans Montana, si è scoperto che l'ospedale svizzero ha inviato una fattura di 75.000 euro per quindici ore di terapia intensiva. La richiesta ha suscitato reazioni di sorpresa e sdegno, considerando i costi elevati e la durata del trattamento. Il Corriere della Sera ha ottenuto e pubblicato i dettagli della fattura, evidenziando la cifra richiesta e le modalità di pagamento. La notizia ha attirato l’attenzione sulla questione dei costi sanitari in ambito di emergenze.

Una richiesta irricevibile e scandalosa. Come riporta il Corriere della Sera che ha visionato la fattura da 75mila euro, l’ospedale svizzero di Sion (dove sono state ricoverate d’urgenza alcune vittime del rogo di Crans Montana) ha inviato alla famiglia di Manfredi Marcucci, 16 romano rimasto ferito gravemente insieme con altri 18 italiani, il salatissimo conto sanitario di 75mila euro per 15 ore di terapia intensiva. Dopo le quali Manfredi è stato trasferito al Niguarda di Milano. L’importo non dovrà essere pagato, viene specificato, ma restano molti dubbi non solo contabili ma di opportunità. Crans Montana, dalla Svizzera una fattura da 75mila euro ai familiari di Manfredi Marcucci.🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Crans Montana, dopo la tragedia la beffa. La fattura da 75mila euro dell’ospedale svizzero per 15 ore di terapia intensiva Notizie correlate Crans Montana, l’ospedale di Sion manda la fattura alle famiglie di tre feriti italiani: fino a 60mila franchi di spese sanitarieMilano, 20 aprile 2026 – L’ospedale di Sion, nel Cantone Vallese, ha inviato nei giorni scorsi, a tre famiglie di feriti italiani nell’incendio del... Achille Lauro all’ospedale Niguarda di Milano, in visita ai ragazzi ricoverati dopo la tragedia di Crans-MontanaE’ finita l’era dei voli low cost a causa della guerra in Medio Oriente? Non… Nel settore della riabilitazione e del benessere, si sta delineando un... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Crans-Montana, da Regione un opuscolo per l’emergenza incendio; Sindaco di Crans-Montana: Problemi nei controlli? Non lo sapevo; Crans Montana, altri quattro indagati nel Comune svizzero; Tragedia di Crans-Montana: l’Italia può costituirsi parte civile?. Crans Montana, l’ospedale di Sion invia le fatture ai familiari dei feriti: cifre choc fino a 75mila euroDopo il rogo di Crans-Montana, le maxi fatture degli ospedali svizzeri riaccendono rabbia e polemiche tra le famiglie dei giovani feriti. notizie.it Crans, tre famiglie italiane ricevono la fattura dall'ospedale. Il Cantone: Non devono pagarleL'ospedale di Sion, nel Cantone Vallese, ha inviato nei giorni scorsi, a tre famiglie di feriti italiani nel rogo del Constellation a Crans Montana, la fattura relativa alle spese sanitarie sostenute ... rainews.it L'ospedale di Sion, nel Cantone Vallese, ha inviato nei giorni scorsi, a tre famiglie di feriti italiani nel rogo del Le Costellation a Crans Montana, la fattura relativa alle spese sanitarie sostenute per la cura dei ragazzi nei giorni immediatamente successivi alla facebook Arrivano le fatture per i feriti di Crans Montana, l'ambasciatore 'nulla è dovuto'. Inviate a tre famiglie italiane dall'ospedale di Sion. L'avvocato: 'Inopportuno'. #ANSA x.com