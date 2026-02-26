Elsa Rubino, la giovane di Biella coinvolta in un grave incidente, è tornata in Italia e si trova ora a casa. La ragazza, che ha subito ustioni, si prepara a continuare il percorso di guarigione nel suo paese. La famiglia e i medici continuano a seguire il suo stato di salute, mentre Elsa si riappropria di un ambiente familiare dopo il periodo di degenza all’estero.

Torino, 26 febbraio 2026 – "La strada sarà lunga" dicono i medici, ma adesso il percorso di ripresa di Elsa Rubino proseguirà in Italia. Oggi la quindicenne biellese rimasta gravemente ferita nell'incendio del disco-pub Le Constellation a Crans-Montana ha lasciato l’ospedale di Zurigo ed è arrivata al Centro grandi ustionati del Cto di Torino. "Finalmente siamo a casa", sono state le sue parole mentre scendeva, sorridendo, dall'elicottero che l'ha riportata nel nostro Paese. A riferirlo Massino Navissano, direttore del nosocomio piemontese, che ha accolto la ragazzina e la madre al loro arrivo. "Elsa ha superato la fase iniziale acuta – ha spiegato il medico – ed è stata considerata trasportabile e da lunedì respira autonomamente. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Crans-Montana, anche Elsa Rubino è tornata in Italia. La 15enne biellese ustionata: “Finalmente a casa”

È tornata in Italia la 15enne biellese rimasta ustionata a Crans-Montana. La procura acquisisce un nuovo videoÈ tornata in Italia Elsa, la quindicenne biellese che è stata fino a oggi ricoverata a Zurigo a seguito delle gravi ustioni riportate nell’incendio...

Crans-Montana: la 15enne Elsa Rubino è stata operata a ZurigoAGI - Primo intervento chirurgico per Elsa Rubino, la quindicenne di Biella rimasta coinvolta nel rogo di Crans Montana e che si trova ancora...

Temi più discussi: Crans-Montana: Elsa a Torino, 'l'abbiamo trovata in ottime condizioni'; Ferita nel rogo di Crans Montana. Elsa trasferita da Zurigo al Cto; La strage di Crans: la madre di Elsa a Torino, 'finalmente a casa'; La strage di Crans: Elsa arrivata a Torino e ricoverata al Cto.

Ferita a Crans-Montana, è arrivata al Cto la 15enne ElsaÈ atterrato verso le 12,30 l'elicottero partito da Zurigo. La ragazza biellese era l'ultima degli italiani ricoverati in Svizzera. Le sue condizioni sono migliorate e hanno consentito il trasporto ... rainews.it

Crans-Montana: Elsa a Torino, 'l'abbiamo trovata in ottime condizioni'(ANSA) - TORINO, 26 FEB - L'abbiamo trovata in ottime condizioni. Sicuramente il trasferimento è stato voluto dall'assessorato alla Sanità e direttamente anche dal presidente della Regione, Alberto C ... msn.com

++ Elsa da Crans Montana al Cto di Torino: "E' fuori pericolo" ++ Alle 12.30 l’elisoccorso del 118 ha toccato terra al Cto di Torino: a bordo, Elsa Rubino, 15 anni, di Biella, ferita nel rogo di Crans-Montana. Dopo il ricovero a Zurigo dalla notte della strage di Cap - facebook.com facebook

Elsa Rubino, la studentessa di 15 anni di Biella rimasta ferita nel rogo di Crans-Montana, sarà trasferita entro poche ore all’ospedale Cto di Torino. La giovane, ora dichiarata dai medici fuori pericolo, era ricoverata a Zurigo dalla notte della strage di Capodan x.com