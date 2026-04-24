Crans-Montana la 15enne Elsa esce dalla terapia intensiva dopo 58 giorni | rientrata in Italia a fine febbraio

Dopo 58 giorni in terapia intensiva a Zurigo, la ragazza di 15 anni proveniente da Biella è uscita dall’ospedale. A fine febbraio, è tornata in Italia. La giovane era rimasta ricoverata per due mesi a causa delle sue condizioni di salute. La famiglia ha confermato il ritorno a casa, ma non sono stati forniti dettagli sulle sue condizioni attuali o sulla natura della malattia.

Elsa, una ragazza italiana di 15 anni rimasta gravemente ferita nel rogo del locale a Crans-Montana, è finalmente uscita dalla terapia intensiva dopo 58 giorni. La giovane di Biella è stata dimessa dal Centro traumatologico ortopedico di Torino all’interno del Centro grandi ustionati. Era rientrata in Italia solo a fine febbraio. Elsa fuori dalla terapia intensiva I genitori di Elsa, insieme ai medici del Cto, hanno parlato a una conferenza stampa accanto all’assessore del Piemonte alla Sanità, Federico Riboldi, dando la notizia che la 15enne è finalmente uscita dal reparto di Terapia intensiva dell’ospedale di Torino. Per la ragazza è stato disposto il trasferimento al vicino ospedale infantile Regina Margherita, sempre nel capoluogo piemontese.🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Crans-Montana, la 15enne Elsa esce dalla terapia intensiva dopo 58 giorni: rientrata in Italia a fine febbraio Notizie correlate Crans-Montana, la 15enne Elsa esce dalla terapia intensiva dopo 58 giorniÈ stata dimessa dal Cto di Torino Elsa, la quindicenne biellese rimasta ferita nel rogo di Capodanno a Crans-Montana. Crans-Montana, dopo 58 giorni la 15enne Elsa esce dalla terapia intensivaÈ uscita dal reparto di Terapia intensiva Elsa, la 15enne di Biella rimasta ferita gravemente nella strage di Capodanno a Crans-Montana. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Crans Montana, amb. svizzero: Fatture? Disguido, pagherà Svizzera; Crans-Montana, da Regione un opuscolo per l’emergenza incendio; Crans Montana, ai parenti di Manfredi Marcucci fattura da 75mila euro per 15 ore di ricovero nell'ospedale di Sion. L'ambasciatore: Sarà il Cantone svizzero a pagare; 1mattina News 2025/26 - Crans-Montana, i Moretti indagati anche dalla Procura di Roma - 15/04/2026 - Video. Crans-Montana, la 15enne Elsa esce dalla terapia intensiva dopo 58 giorni: rientrata in Italia a fine febbraioLa 15enne di Biella è rimasta per due mesi in ospedale a Zurigo perché le sue condizioni erano giudicate troppo gravi, poi il trasferimento a Torino ... virgilio.it Tragedia di Crans-Montana: la 15enne biellese Elsa è fuori dalla terapia intensiva, dimessa dal CTOOttime notizie per Elsa Rubino: la 15enne biellese ustionata a Crans-Montana lascia la terapia intensiva del CTO dopo 58 giorni. quotidianopiemontese.it La mutua svizzera chiede all’Italia il corrispettivo di circa 108 mila euro per le spese dei feriti del rogo di Crans-Montana. L’ambasciatore rifiuta, invocando la reciprocità: “Ci siamo fatti carico per settimane della cura di due cittadini svizzeri all’Ospedale Niguar - facebook.com facebook La #Svizzera chiederà all’Italia il rimborso delle spese mediche sostenute dall’ospedale di Sion per il ricovero, anche breve, di alcuni ragazzi feriti nell’incendio di #CransMontana. x.com