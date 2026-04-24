Crans-Montana la 15enne Elsa esce dalla terapia intensiva dopo 58 giorni | rientrata in Italia a fine febbraio

Da virgilio.it 24 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo 58 giorni in terapia intensiva a Zurigo, la ragazza di 15 anni proveniente da Biella è uscita dall’ospedale. A fine febbraio, è tornata in Italia. La giovane era rimasta ricoverata per due mesi a causa delle sue condizioni di salute. La famiglia ha confermato il ritorno a casa, ma non sono stati forniti dettagli sulle sue condizioni attuali o sulla natura della malattia.

Elsa, una ragazza italiana di 15 anni rimasta gravemente ferita nel rogo del locale a Crans-Montana, è finalmente uscita dalla terapia intensiva dopo 58 giorni. La giovane di Biella è stata dimessa dal Centro traumatologico ortopedico di Torino all’interno del Centro grandi ustionati. Era rientrata in Italia solo a fine febbraio. Elsa fuori dalla terapia intensiva I genitori di Elsa, insieme ai medici del Cto, hanno parlato a una conferenza stampa accanto all’assessore del Piemonte alla Sanità, Federico Riboldi, dando la notizia che la 15enne è finalmente uscita dal reparto di Terapia intensiva dell’ospedale di Torino. Per la ragazza è stato disposto il trasferimento al vicino ospedale infantile Regina Margherita, sempre nel capoluogo piemontese.🔗 Leggi su Virgilio.it

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