crans montana la 15enne elsa esce dalla terapia intensiva a torino

Elsa, una ragazza di 15 anni proveniente da Biella, è stata dimessa dal reparto di terapia intensiva di un ospedale di Torino. La giovane era rimasta coinvolta in un incendio avvenuto a Capodanno a Crans-Montana. Dopo settimane di cure, ha potuto lasciare il centro di terapia intensiva. La sua condizione è stata valutata stabile dai medici.

Elsa, la quindicenne biellese rimasta ferita nel rogo di Capodanno a Crans -Montana, è stata dimessa dal Cto di Torino. La giovane era arrivata in elicottero da Zurigo nel febbraio scorso. “Da quando è arrivata abbiamo dovuto affrontare delle complicanze veramente drammatiche e ne siamo usciti grazie al lavoro di tutti. Questa è la forza di un centro ustionati come il nostro, dove oltre agli anestesisti e ai chirurghi plastici abbiamo coinvolto chirurghi generali, psicologi, psichiatri, gastroenterologi, dietiste, fisiatri e fisioterapisti, nefrologi, logopediste, una quantità di specialisti enorme, che hanno vissuto e sono passati dentro il centro a seguire Elsa e gli latri pazienti.🔗 Leggi su Lapresse.it

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