Elsa, la ragazzina di 15 anni rimasta ferita nell’incendio di Capodanno a Crans-Montana, è stata dimessa dal centro traumatologico di Torino dopo aver trascorso un periodo in terapia intensiva. I medici hanno comunicato che la fase a rischio, finora monitorata, è stata superata. La giovane è uscita dalla struttura e si trova ora in condizioni stabili.

Elsa, la quindicenne biellese rimasta ferita nel rogo di Capodanno a Crans-Montana, è stata dimessa dal Cto di Torino. La giovane era arrivata in elicottero da Zurigo nel febbraio scorso. “Da quando è arrivata abbiamo dovuto affrontare delle complicanze veramente drammatiche e ne siamo usciti grazie al lavoro di tutti. Questa è la forza di un centro ustionati come il nostro, dove oltre agli anestesisti e ai chirurghi plastici abbiamo coinvolto chirurghi generali, psicologi, psichiatri, gastroenterologi, dietiste, fisiatri e fisioterapisti, nefrologi, logopediste, una quantità di specialisti enorme, che hanno vissuto e sono passati dentro il centro a seguire Elsa e gli latri pazienti.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Crans Montana, i medici sulla 15enne uscita da terapia intensiva: “Fase a rischio è superata”

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