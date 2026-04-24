Crans-Montana 15enne esce da terapia intensiva dopo 58 giorni | il percorso di Elsa Rubino

Una ragazza di 15 anni ha lasciato la terapia intensiva dopo 58 giorni di ricovero a seguito di un incendio avvenuto a Capodanno. La giovane, rimasta gravemente ferita nell’incidente, ha attraversato un lungo percorso di cure e interventi medici. La vicenda ha attirato l’attenzione su quanto accaduto e sul suo recupero, mentre le autorità continuano a indagare sulle cause dell’incendio.

La tragedia di Crans-Montanacontinua a vivere negli occhi dei sopravvissuti. Negli occhi di quelle vittime che ancora oggi stanno affrontando ildifficile percorso di riabilitazione, sia fisico che mentalenella loro quotidianità. Tra queste, c’è la storia di Elsa Rubino, che è da poco stata dimessa dal CTO di Torino e trasferita all’ospedale Regina Margherita prima di tornare a casa. A raccontare il difficile percorso sono stati i genitori della ragazzadi appena 15 anni rimasta gravemente ferita nella strage di Capodanno nel locale Le Constellation dove persero la vita 41 persone e ne rimasero feriti 117. Lorenzo, il padre della giovane, si è...🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Crans-Montana, 15enne esce da terapia intensiva dopo 58 giorni: il percorso di Elsa Rubino Notizie correlate Crans-Montana, la 15enne Elsa esce dalla terapia intensiva dopo 58 giorniÈ stata dimessa dal Cto di Torino Elsa, la quindicenne biellese rimasta ferita nel rogo di Capodanno a Crans-Montana. Crans-Montana, dopo 58 giorni la 15enne Elsa esce dalla terapia intensivaÈ uscita dal reparto di Terapia intensiva Elsa, la 15enne di Biella rimasta ferita gravemente nella strage di Capodanno a Crans-Montana. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Crans-Montana, la 15enne Elsa esce dalla terapia intensiva dopo 58 giorni; Crans Montana, familiari delle vittime ricevono le fatture dei ricoveri negli ospedali svizzeri; Crans-Montana, i coniugi Moretti indagati a Roma; Fatture fino a 60 mila franchi per i feriti di Crans Montana: la storia di Eleonora e il caso diplomatico. Crans Montana, la 15enne Elsa esce dalla terapia intensiva. I medici: «Fase a rischio della vita superata» VIDEOElsa, la quindicenne biellese rimasta ferita nel rogo di Capodanno a Crans Montana, è stata dimessa dal Cto di Torino. La giovane era arrivata in elicottero da Zurigo nel ... ilgazzettino.it Crans-Montana, la 15enne Elsa esce da terapia intensiva dopo 58 giorniElsa, la quindicenne di Biella rimasta ferita nel rogo di Capodanno del bar Le Constellation a Crans Montana, è stata dimessa dal Cto di Torino. Dopo 58 giorni trascorsi in terapia intensiva nel Centr ... tg24.sky.it Crans-Montana, archiviata la denuncia penale nei confronti di Charlie Hebdo dopo la vignetta shock facebook Strage di Crans-Montana, la quindicenne Elsa esce dalla terapia intensiva dopo 58 giorni x.com