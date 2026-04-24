Dopo una cena in un ristorante messicano a Genova, nove ragazze sono state colpite da crampi e dissenteria, rendendo il loro addio al nubilato un’esperienza difficile. Le donne avevano partecipato a una serata di festa con brindisi a base di margarita e sangria, ma poco dopo aver lasciato il locale hanno iniziato a manifestare sintomi gastrointestinali. Le condizioni di alcune sono state valutate come serie dai soccorritori intervenuti sul posto.

Doveva essere una serata di pura festa, scandita da brindisi a base di margarita e sangria per celebrare l’imminente matrimonio di un’amica. Invece, l’addio al nubilato di nove giovani donne a Genova si è trasformato in una nottata di sofferenze, caratterizzata da crampi addominali e dissenteria. Un malessere collettivo causato da un’ intossicazione alimentare che ha portato alla chiusura di una nota attività commerciale del capoluogo ligure. A ricostruire i contorni della vicenda è il quotidiano I l Secolo XIX, che ha documentato l’episodio avvenuto lo scorso fine settimana. Il gruppo di amiche aveva scelto di festeggiare cenando al “ Mamacita’s “, ristorante messicano situato in via Fieschi, optando per un menù degustazione che comprendeva burrito e fajitas farciti con carne di pollo e manzo.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Crampi e dissenteria dopo la cena al ristorante messicano, l’addio al nubilato è un incubo: 9 ragazze intossicate a Genova

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