Nove casi di dissenteria dopo la cena | chiuso il ristorante messicano Mamacita’s di via Fieschi

Il ristorante messicano Mamacita's di via Fieschi è stato temporaneamente chiuso dall’Asl dopo che nove clienti hanno segnalato di aver accusato dissenteria e dolori addominali dopo aver cenato nel locale nei giorni precedenti. La decisione è stata presa in seguito alle segnalazioni di malessere da parte dei clienti e alle verifiche sanitarie avviate dall’ente competente. Nessuna altra informazione su eventuali cause o interventi è stata comunicata.

Il ristorante messicano Mamacita's di via Fieschi è stato chiuso dall'Asl in seguito alla denuncia di nove persone che nei giorni scorsi si erano sentite male, lamentando dissenteria e dolori addominali.I nove, secondo la denuncia arrivata in procura, facevano parte di una comitiva di dodici.🔗 Leggi su Genovatoday.it Notizie correlate Diciotto persone intossicate dopo la cena al ristorante: malori, nausea e mal di testaLa cena in un ristorante di Cantello, in provincia di Varese, si è trasformata in un incubo per 18 persone, rimaste intossicate in seguito a una fuga... Morta a Roma dopo cena al ristorante, il padre della 15enne: "Senza di te non siamo niente"Il giorno dopo i funerali della figlia Sofia - la 15enne cestista morta a Ostia (Roma) per un sospetto shock anafilattico durante una cena con le...