Diciotto persone intossicate dopo la cena al ristorante | malori nausea e mal di testa

Diciotto persone sono finite in ospedale dopo aver mangiato in un ristorante di Cantello. Durante la cena, alcuni clienti hanno iniziato a sentirsi male, con nausea, mal di testa e malori vari. Le autorità hanno scoperto che la causa è stata una fuga di monossido di carbonio, che ha colpito i presenti. La situazione è sotto controllo, ma l’incidente ha fatto scattare l’allarme sulla sicurezza del locale.

La cena in un ristorante di Cantello, in provincia di Varese, si è trasformata in un incubo per 18 persone, rimaste intossicate in seguito a una fuga di monossido di carbonio e finite in ospedale. Tra loro anche un bambino di soli 4 anni. I malori dopo la cenaL'allarme è scattato nella notte tra.

