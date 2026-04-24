Un nuovo bando da 41 milioni di euro promosso da Invitalia riguarda la realizzazione di un Centro di CPR a Castel Volturno. La proposta ha suscitato una reazione forte da parte del cardinale di Napoli, che ha espresso opposizione alla logica dello scarto associata al progetto. Nel frattempo, don Mimmo Battaglia ha commentato pubblicamente la questione, opponendosi alla realizzazione del centro. La vicenda si sviluppa in un contesto di forti proteste e posizioni contrapposte.

. Il bando Invitalia Stanziati 41 milioni di euro per realizzare un CPRCentro di permanenza per i rimpatri a Castel Volturno, in una zona con destinazione di "parco pubblico"di circa 63mq, attualmente in uso al reparto Biodiversità dei Carabinieri, con postazioni per il birdwatching, panchine e due laghetti artificiali. E' quella dove Aurelio De Laurentiis progettava il nuovo centro sportivo per la squadra del Napoli, che avrebbe indubbiamente portato al territorio un grande indotto economico e sociale. Il CPR dovrà avere 120 posti e la struttura prevista ricalca quelle dei Centri rimpatri già presenti in Italia.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - CPR, bando Invitalia da 41mln per Castel Volturno, la presa di posizione del cardinale di Napoli: "No a logica dello scarto"

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