Migranti | bando da 41 milioni per Cpr di 120 posti a Castel Volturno
Un nuovo Centro di permanenza per il rimpatrio (Cpr) con 120 posti sarà costruito a Castel Volturno, in provincia di Caserta. La realizzazione dell’impianto rientra in un progetto di finanziamento pubblico da 41 milioni di euro, pubblicato recentemente da Invitalia. Il bando specifica le modalità di assegnazione dei fondi e le caratteristiche tecniche dell’opera, senza indicare le tempistiche esatte di avvio dei lavori.
Un Centro di permanenza per il rimpatrio (Cpr) sarà realizzato a Castel Volturno, in provincia di Caserta E’ quanto prevede un bando da 41 milioni di euro pubblicato in questi giorni da Invitalia. La struttura dovrebbe sorgere in località La Piana, su una vasta area di circa 63 ettari, a sud-ovest del centro storico del.🔗 Leggi su Imolaoggi.it
Notizie correlate
Migranti, bando da 41 milioni per Cpr da 120 posti a Castel VolturnoTempo di lettura: < 1 minuto Un Centro di permanenza per il rimpatrio (Cpr) sarà realizzato a Castel Volturno, in provincia di Caserta.
Un centro di permanenza per il rimpatrio a Castel Volturno: pubblicato il bando da oltre 41 milioni di euroInvitalia, per conto del ministero dell’Interno, manda in gara i lavori per la realizzazione di una struttura destinata a Centro di permanenza per il...
Aggiornamenti e contenuti dedicati
Migranti: bando da 41 milioni per Cpr da 120 posti a Castel VolturnoUn Centro di permanenza per il rimpatrio (Cpr) sarà realizzato a Castel Volturno, in provincia di Caserta. E' quanto prevede un bando da 41 milioni di euro pubblicato in questi giorni da Invitalia. (A ... ansa.it
Migranti, Cpr a Castel Volturno: il silenzio della politica durato tre anniCastel Volturno (Caserta) – E' bufera politica sul Centro di permanenza per il rimpatrio dei migranti (Cpr) a Castel Volturno. Un territorio dove la questione ... pupia.tv