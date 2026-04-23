Migranti bando da 41 milioni per Cpr da 120 posti a Castel Volturno

È stato annunciato un investimento di 41 milioni di euro per la costruzione di un nuovo Centro di permanenza per il rimpatrio a Castel Volturno, in provincia di Caserta. Il nuovo Cpr avrà una capienza di 120 posti e si inserisce nel progetto di realizzazione di strutture dedicate alla gestione dei migranti in attesa di rimpatrio. La notizia riguarda un intervento pubblico volto a potenziare le strutture di accoglienza per migranti.

Tempo di lettura: < 1 minuto Un Centro di permanenza per il rimpatrio (Cpr) sarà realizzato a Castel Volturno, in provincia di Caserta. E’ quanto prevede un bando da 41 milioni di euro pubblicato in questi giorni da Invitalia. La struttura dovrebbe sorgere in località La Piana, su una vasta area di circa 63 ettari, a sud-ovest del centro storico del Comune e a circa tre chilometri di distanza dalla statale 7 quater Domitiana, non lontano da un’area periferica già urbanizzata. La nuova struttura, che sarà una composizione modulare, avrà una capienza massima di circa 120 persone e nell’area antistante ci saranno spazi riservati....🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Migranti, bando da 41 milioni per Cpr da 120 posti a Castel Volturno Notizie correlate Un centro di permanenza per il rimpatrio a Castel Volturno: pubblicato il bando da oltre 41 milioni di euroInvitalia, per conto del ministero dell’Interno, manda in gara i lavori per la realizzazione di una struttura destinata a Centro di permanenza per il... Leggi anche: Scopri cosa emerge da Castel Volturno: fatti e curiosità sorprendenti! Aggiornamenti e dibattiti Migranti: bando da 41 milioni per Cpr da 120 posti a Castel Volturno(ANSA) – CASERTA, 23 APR – Un Centro di permanenza per il rimpatrio (Cpr) sarà realizzato a Castel Volturno, in provincia di Caserta. E’ quanto prevede un bando da 41 milioni di euro pubblicato in que ... espansionetv.it Migranti, Cpr a Castel Volturno: il silenzio della politica durato tre anniCastel Volturno (Caserta) – E' bufera politica sul Centro di permanenza per il rimpatrio dei migranti (Cpr) a Castel Volturno. Un territorio dove la questione ... pupia.tv