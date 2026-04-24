Il centro di permanenza temporanea a Castel Volturno è al centro di un dibattito tra le forze politiche. Un rappresentante della Lega ha dichiarato che il partito ha sostenuto il recente decreto sicurezza per affrontare i problemi legati alla criminalità, accusando la sinistra di favorire presunti irregolari che si muovono nelle strade. La questione riguarda l’obiettivo di garantire maggiore sicurezza nelle aree urbane e il ruolo delle politiche sull’immigrazione.

“La Lega ha votato questo nuovo decreto sicurezza con convinzione per contrastare la criminalità minorile, che è forte anche a Napoli e in Campania, per punire più severamente pusher, borseggiatori e chi ruba nelle nostre case e, soprattutto, per dare un freno all'immigrazione irregolare con rimpatri volontari veloci e certi”. Lo scrive in una nota il deputato della Lega Gianpiero Zinzi. “In quest'ottica, il Cpr che verrà realizzato a Castel Volturno da Invitalia è per noi un ulteriore strumento di sicurezza in Campania – spiega – perché servirà ad allontanare dalla strada gli irregolari che non hanno diritto a stare nella nostra regione e nel nostro Paese e su cui pende già una procedura di espulsione.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Cpr a Castel Volturno, Zinzi (Lega): "La sinistra vuole irregolari che delinquono in strada, noi città sicure"

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