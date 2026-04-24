Arci Caserta contro il nuovo CPR | 43 milioni per la detenzione zero per diritti e integrazione

Un fronte di opposizione si forma contro il progetto di costruzione di un nuovo Centro di permanenza per i rimpatri a Castel Volturno. Secondo alcune associazioni, sono stati stanziati 43 milioni di euro per la gestione della struttura, mentre non sono previsti investimenti per i diritti e l’integrazione dei migranti. La questione ha suscitato reazioni forti da parte di diverse realtà locali.

Si alza un fronte di opposizione netto contro il progetto di realizzazione di un nuovo Centro di permanenza per il rimpatrio a Castel Volturno. A guidarlo è Arci Caserta, che in un articolato documento esprime “totale e ferma contrarietà” alla pubblicazione del bando di gara per una struttura da.🔗 Leggi su Casertanews.it Notizie correlate Messico, la presidente contro i centri di detenzione ICE: «Chiediamo il rispetto dei diritti umani»La presidente del Messico, Claudia Sheinbaum, ha deciso di rispondere alle continue morti che si stanno registrando nei centri di detenzione dell’ICE. Cpr: venti milioni di euro per un sistema sottoutilizzato, tra costi in aumento e criticità sui diritti dei migranti.Cpr sotto pressione: venti milioni di euro all’anno per un sistema in bilico tra sicurezza e diritti Dieci centri di permanenza per il rimpatrio... Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: Arci Caserta contro il nuovo CPR: 43 milioni per la detenzione, zero per diritti e integrazione; Caserta celebra la Liberazione: memoria, diritti e partecipazione con Terra di Liberazione; L’inclusione parte da Succivo: venerdì alle 11 nell’aula consiliare inaugurazione del progetto Social Hub Experience; Tabellino partita Arci Uisp Scampia U17 vs Cesare Ventura U17. A Caserta torna l'aperitivo queer! Un momento di comunità, musica e un drink per sostenere 'Casa Carla', la casa arcobaleno di Rain Arcigay Caserta ODV. Brown Cafè – Corso Trieste 188 Venerdì 24 aprile dalle ore 19:00 Vi aspettiamo! - facebook.com facebook