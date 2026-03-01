Da Piazza del Plebiscito a Sanremo | cosa dice Sal Da Vinci nell' intervista a NapoliToday

A Napoli, le parole di Sal Da Vinci sono ovunque. Dall’intervista a NapoliToday, il cantante ha condiviso il suo pensiero sul brano “Saremo io e te, accussì, sarà per sempre sì,” che si sente ripetere nelle radio, nei bar, sui taxi e nei negozi della città. La frase è diventata parte della quotidianità, senza alcuna intenzione di lasciare spazio a interpretazioni.

A Napoli è difficile, oggi, non imbattersi in quelle parole. Il ritornello “Saremo io e te, accussì, sarà per sempre sì”, rimbalza dalle radio ai bar, attraversa i taxi, entra nei negozi. La vittoria di Sal Da Vinci al Festival di Sanremo ha il suono di una festa diffusa, ma senza eccessi: è la. 🔗 Leggi su Napolitoday.it Leggi anche: Sanremo: Sal Da Vinci è tornato e dice “Per sempre sì”. L’intervista esclusiva a 361 Magazine Sal Da Vinci, su Canale 5 il concerto evento in piazza del PlebiscitoTempo di lettura: < 1 minutoMercoledì 17 dicembre, in prima serata su Canale 5, andrà in onda ‘Sal Da Vinci – Stasera… che sera!‘, il concerto evento... Aggiornamenti e notizie su Piazza del Plebiscito. Temi più discussi: Coelmo Napoli City Half Marathon, in piazza del Plebiscito una corsia di emergenza per i veicoli dei residenti; Sausage Walk Napoli: Piazza del Plebiscito si riempie di bassotti; Napoli, da Piazza Dante a Piazza del Plebiscito: corteo cittadino per l’Ucraina tra solidarietà concreta e pace giusta; Il film Super Santos di Roberto Saviano si gira in piazza del Plebiscito: riprese con auto d'epoca. COMUNE DI NAPOLI * :«LA FIAMMA PARALIMPICA ILLUMINA PIAZZA DEL PLEBISCITO VERSO MILANO CORTINA 2026»La Fiamma Paralimpica illumina Napoli: lunedì in Piazza del Plebiscito il Flame Visit per Milano Cortina 2026 ... agenziagiornalisticaopinione.it Il film Super Santos di Roberto Saviano si gira in piazza del Plebiscito: riprese fino ad aprileIn piazza del Plebiscito si gira Super Santos il nuovo film di Ciro Visco, regista di Gomorra la serie, ispirato al romanzo di Roberto Saviano ... fanpage.it La maestosa Piazza del Plebiscito, uno dei simboli di #Napoli nel Mondo - facebook.com facebook