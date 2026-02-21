Test del testosterone? Gli influencer della manosphere prima ti convincono che hai qualcosa che non va poi ti vendono il pezzo di ricambio L’allarme della University of Sydney

Gli influencer della “manosphere” spingono i giovani uomini a fare test del testosterone e a seguire terapie ormonali senza motivo reale. La University of Sydney ha trovato che sui social si diffonde un messaggio che convince gli utenti di avere problemi ormonali inesistenti. Questi messaggi spesso portano a investimenti inutili e rischi per la salute. Sempre più ragazzi si affidano a queste fonti per decisioni sulla loro vita e il loro corpo.

I social media stanno incoraggiando giovani uomini sani a sottoporsi a test del testosterone e a iniziare terapie ormonali non necessarie, normalizzando pratiche potenzialmente rischiose per la salute. A lanciare l’allarme è uno studio di Emma Grundtvig Gram e Brooke Nickel della University of Sydney, pubblicato sulla rivista Social Science & Medicine. La ricerca mostra come contenuti diffusi su Instagram e Tiktok, spesso riconducibili alla cosiddetta “manosphere”, promuovano ideali iper-mascolini e presentino esperienze comuni – come stanchezza, stress, riduzione del desiderio sessuale o invecchiamento – come segnali di una presunta carenza di testosterone che richiederebbe un intervento medico.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

