Negli Stati Uniti si discute se proseguire con le tensioni nei confronti dell’Iran o cercare un accordo che possa cambiare gli equilibri attuali. La possibilità di un ritorno alle ostilità o di trovare un compromesso rappresenta un nodo centrale nelle decisioni politiche di queste settimane. La questione coinvolge anche il movimento politico conservatore, influenzando le dinamiche interne e le alleanze già consolidate.

Trovare un compromesso o riprendere la guerra per imporre un diverso status quo. Il nuovo ordine emerso da 38 giorni di bombardamenti di Stati Uniti e Israele sull’Iran, iniziati con la decapitazione della leadership della Repubblica islamica e proseguiti con la chiusura dello Stretto di Hormuz da parte di Teheran, ha posto l’amministrazione Trump di fronte a un dilemma a cui ha faticato a trovare risposte. Da una parte la possibilità di prolungare la guerra, con il rischio di compromettere ulteriormente la sicurezza degli alleati nel Golfo persico e la posizione statunitense nel Pacifico, oltre a quello di scatenare una crisi economica globale.🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Così la guerra degli Usa all’Iran può distruggere il movimento MAGA

Hamas: the terrorist organization that wants to destroy Israel

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