Durante una recente visita in Algeria, il governo italiano ha cercato di rafforzare i rapporti per ottenere nuove forniture di gas naturale. La visita si inserisce in un quadro di tensioni tra diverse nazioni riguardo alle forniture energetiche e alla stabilità regionale. La possibilità di un'espansione delle tensioni legate alla guerra in Iran potrebbe influenzare gli equilibri in Nord Africa e nell'area del Sahel.

La visita di Giorgia Melon i in Algeria, alla ricerca di nuove forniture energetiche e di un rafforzamento del partenariato con Algeri, offre una prima misura concreta degli effetti indiretti della guerra condotta da Stati Uniti e Israele contro l’Iran, che stanno già iniziando a propagarsi ben oltre il teatro immediato del conflitto, con ricadute potenziali anche sul Nord Africa e, indirettamente, sull’Italia. Ciò che emerge non è una semplice diffusione dell’instabilità, ma un processo più stratificato, in cui shock economici, riallineamenti securitari e opportunismi geopolitici si intrecciano, contribuendo a ridefinire gli equilibri regionali nel medio periodo. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Così la guerra all’Iran può espandersi a Nordafrica e Sahel

Articoli correlati

"Così la guerra all'Iran può diventare più complicata". L'analisi del'espertoBrian Katulis, analista al Middle East Institute, al Center for American Progress e co-direttore del Liberal Patriot fa il punto sul Medio Oriente...

Leggi anche: L’uranio e le tre isole: così Donald Trump può far finire “presto” la guerra in Iran

Guerra, Israele colpisce South Pars in Iran: la più grande riserva di gas naturale al mondo.

Approfondimenti e contenuti su Così la guerra all'Iran può espandersi...

Temi più discussi: Gli scenari dell’Ai: così l’Italia sta scivolando nel conflitto; Hormuz, così la guerra dei droni mette a rischio l’energia globale (e la mossa cinese che spiazza il mercato); Dall’Ucraina all’Iran, così i droni hanno cambiato la guerra; Così la guerra colpisce (anche) i sistemi sanitari.

Guerra, l’Iran deride Trump: Siete così nei guai che negoziate con voi stessi. Il fallimento strategico della potenza americanaNonostante le parole di apertura di Trump, un portavoce iraniano ha smontato i tentativi americani di raggiungere un accordo per il cessate il fuoco ... affaritaliani.it

Gli 007 egiziani e il Pakistan alleato di Riad: così si muovono i Paesi mediatori per fermare la guerra in IranLe mosse di al-Sisi e di Erdogan, l'asse tra i sauditi e Islamabad. Per fermare la guerra negoziatori più o meno occulti si muovono dietro le quinte con i loro interessi geopolitici ... corriere.it

«Così aiutiamo i talenti a restare o a tornare a casa» - facebook.com facebook

In questo giorno così importante per Radio Maria la prima Santa Messa e il primo Rosario nella futura sede di Radio Maria Sri Lanka nella capitale Colombo!!! x.com