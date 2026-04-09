Nello Stretto di Hormuz alcune navi transitavano mentre il ex presidente degli Stati Uniti pubblicava sui social minacce rivolte all’Iran. La tensione tra le potenze asiatiche alleate degli Stati Uniti e Teheran si fa evidente, con i rapporti che sembrano attraversare un momento di crisi. La situazione si sviluppa in un contesto di crescente pressione militare e retorica aggressiva tra le parti coinvolte.

Mentre Donald Trump lanciava su Truth le sue minacce più virulente all’ Iran, nello Stretto di Hormuz transitavano già alcune navi. Non solo quelle di Cina o Pakistan, storici partner dell’ Iran. Tra le imbarcazioni a passare ce n’erano alcune anche del Giappone, il primo alleato degli Stati Uniti in Asia orientale. Non è un caso. Tokyo è l’unico Paese del G7 ad aver sempre mantenuto rapporti amichevoli con Teheran, che ha apprezzato il no della premier Sanae Takaichi alla Casa Bianca sulla richiesta di inviare mezzi militari per tutelare le rotte commerciali del Medio Oriente. Lo stretto di Hormuz. Dietro le mosse del Giappone c’è una realtà complessa che coinvolge tutte le economie avanzate dell’Asia orientale. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Guerra in Iran, così le potenze asiatiche alleate degli Usa vanno in crisi

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