Stasera su Sky Cinema e NOW sono in programma diverse proposte tra generi diversi, tra cui azione, commedie e grandi classici. La programmazione include un film intitolato

Serata ricca su Sky Cinema e NOW Orari, canali e titoli tra azione, commedie e grandi classici. Su Sky Cinema Uno HD alle 21.15 (canale 301) arriva La voce di Hind Rajab, Leone d’Argento a Venezia 2025 e candidato agli Oscar 2026. Un film sconvolgente che, attraverso un audio originale, ricostruisce la tragica uccisione di una bambina a Gaza, trasformando la narrazione in un’esperienza immersiva e dolorosa. Il racconto colpisce per la sua forza emotiva e per la capacità di restituire una testimonianza diretta, lasciando un segno profondo nello spettatore. Su Sky Cinema Stories HD alle 21.15 (canale 302) torna il musical intramontabile Grease – Brillantina, con John Travolta e Olivia Newton-John. 🔗 Leggi su Digital-news.it

© Digital-news.it - Cosa vedere su Sky Cinema stasera Venerdi 10 Aprile 2026 - La voce di Hind Rajab

Cosa vedere su Sky Cinema stasera Venerdi 3 Aprile 2026 - La figlia del generale, Avvocato Ligas Ep. 6Serata ricca su Sky Cinema e NOWDalla commedia all’azione, cosa vedere con orari e programmazione.

Cosa vedere su Sky Cinema stasera Giovedi 9 Aprile 2026 - Giorni di tuonoSerata ricca su Sky Cinema e NOW Orari, canali e titoli tra azione, commedie e grandi classici.

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