Dopo aver conquistato lo scudetto, l'Inter si prepara a intervenire sul mercato per rafforzare la rosa in vista della stagione 202627. La squadra intende rinnovarsi e adattarsi alle esigenze della competizione, pianificando acquisti e cessioni che possano migliorare le proprie prestazioni. Le operazioni di mercato sono considerate fondamentali per mantenere il livello raggiunto e affrontare con successo le sfide future.

Vincere logora chi non sa rinnovarsi. L'Inter lo sa bene e, appena finito di festeggiare la conquista dello scudetto, accelererà le mosse per la stagione 202627. Beppe Marotta e Piero Ausilio stanno già lavorando da tempo, con un obiettivo limpido: svecchiare la rosa, salutare i calciatori giunti al capolinea, innestare nella rosa di Chivu prospetti che facciano la differenze. Solo così sarà possibile confermarsi per il titolo e fare meglio di quel che (non) si è visto nell’ultima Champions. Portiere, è il momento di chiudere il capitolo Sommer. Yann Sommer è stato un muro silenzioso e un professionista esemplare, ma a quasi 38 anni il calo fisiologico di riflessi ed elasticità è inevitabile.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Cosa serve all’Inter sul mercato per continuare a vincere

L’ACQUISTO PERFETTO PER L’INTER! UNA PERLA ITALIANA NASCOSTA IN PREMIER LEAGUE

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