Thuram pre Inter Juventus | Vogliamo vincere e continuare il nostro percorso Ecco cosa ci ha chiesto Chivu…

Marcus Thuram, attaccante dell’Inter, ha spiegato che la squadra punta a vincere e a mantenere il suo ritmo, dopo aver ricevuto indicazioni chiare da Chivu, che ha sottolineato l’importanza di restare concentrati. Thuram ha parlato prima della partita contro la Juventus, portando con sé la determinazione di ottenere i tre punti e di rafforzare la posizione in classifica.

Inter News 24 Thuram, giocatore nerazzurro, è intervenuto ai microfoni di Dazn e Sky a pochi minuti dal fischio d'inizio di Inter-Juventus. Marcus Thuram, a pochi minuti dall'inizio di Inter-Juventus, match valevole per la 25esima giornata della Serie A 202526, è intervenuto ai microfoni di Dazn. Ecco, di seguito, tutte le sue dichiarazioni. «Vogliamo vincere, giochiamo in casa e vogliamo i tre punti per continuare il percorso. Il mister ci ha chiesto di giocare come facciamo spesso. Bremer? Non c'è nessun duello, è Inter contro Juve. Mio padre? Per non cambia niente, non sarà la prima volta che gioco davanti a lui».