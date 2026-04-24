Cosa sappiamo del caso di discriminazione della dipendente con disabilità nella partecipata Vus

Lavoratrice disabile licenziata perché "inidonea", per la Corte d’appello di Perugia "è stata discriminazione” e la dipendente “va reintegrata”, emettendo una sentenza che sarà destinata a fare giurisprudenza in materia di diritti dei lavoratori fragili.I giudici della Sezione Lavoro, con la.🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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