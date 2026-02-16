Assegno di cura ai minori con disabilità gravissima Marcarelli Cittadinanzattiva | In Campania una discriminazione inaccettabile

Angela Marcarelli, responsabile di Cittadinanzattiva Campania, denuncia che in Alta Irpinia i minori con disabilità gravissima non ricevono subito l’assegno di cura, creando una disparità evidente rispetto ad altre zone della regione. La coordinatrice sottolinea come siano state istituite due graduatorie separate e siano stati stanziati fondi specifici solo per alcuni bambini, lasciando scoperti gli altri. Questa situazione, secondo Marcarelli, rappresenta una discriminazione inaccettabile che colpisce i più piccoli e le loro famiglie.

Subito due graduatorie distinte e fondi per i minori esclusi. Angela Marcarelli, Coordinatrice della Rete Consumatori Cittadinanzattiva Campania APS e referente della Rete Tribunale per i Diritti del Malato di Avellino, interviene pubblicamente sulla vicenda dell'assegno di cura per i soggetti con disabilità gravissima nel territorio dell'Alta Irpinia, denunciando una situazione che definisce " una vera e propria discriminazione ai danni dei minori. La scelta di redigere un'unica graduatoria comprendente adulti e minori – dichiara Marcarelli – utilizzando come unico criterio comparativo l'ISEE più basso, senza distinguere tra ISEE socio- sanitario ristretto dell'adulto e ISEE ordinario del nucleo familiare per i minori, ha prodotto un effetto gravemente discriminatorio.