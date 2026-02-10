La truffa del Pos nascosto nella borsa | ma è davvero possibile farla? Cosa c' è di vero e cosa sappiamo

Una donna ha denunciato di essere stata truffata mentre camminava in centro città. Secondo quanto racconta, qualcuno avrebbe nascosto un dispositivo nella sua borsa e avrebbe letto il suo Pos senza che lei si accorgesse. Il sistema, spiegano gli esperti, si basa sul chip contactless delle carte e degli smartphone, lo stesso che usiamo per pagamenti rapidi senza inserire il pin. La polizia sta ora indagando per capire se si tratta di un caso isolato o di una tecnica più diffusa.

Il sistema è semplice, con i truffatori che userebbero il chip contactless delle carte e degli smartphone, lo stesso che permette di pagare senza pin avvicinando il dispositivo a un lettore. Non siamo di fronte alle solite tecniche di clonazione delle carte o di phishing, ma a un nuovo modo di.🔗 Leggi su Parmatoday.it Approfondimenti su Pos Nascosto Ma è davvero possibile? Ecco che cosa dice in merito la scienza È possibile che eventi emotivi possano influire sulla salute fisica? Secondo quanto condiviso da Fran Drescher in un’intervista a People, lei attribuisce la diagnosi di tumore all’utero a un trauma psicologico vissuto prima dei 42 anni. Federica Pellegrini incinta del secondo figlio! Ecco cosa sappiamo davvero Federica Pellegrini potrebbe essere in attesa del suo secondo figlio, secondo alcune indiscrezioni. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Pos Nascosto Argomenti discussi: I furti contactless con il Pos sono reali? Ecco cosa sappiamo; Furti 2.0 con il Pos nascosto nella borsetta: è davvero possibile rubare dalle carte di credito in tasca o è una leggenda metropolitana?; Come funziona la truffa del Pos nascosto? Si moltiplicano le segnalazioni; Truffa del Pos, migliaia di euro prelevati sfiorando i bancomat delle vittime: Nessun contatto, basta un secondo. Come difendersi. Furti col POS in tasca. Così i ladri svuotano le carte contactless in pochi secondiI malviventi si avvicinano alla vittima e in pochi secondi riescono a prelevare denaro dalla carta. La nuova truffa del Pos in tasca svuota i conti correnti. msn.com Un bip e il conto si svuota: come funziona la truffa del Pos. Ma è davvero così facile farla?Un bip appena percettibile, nessuna fila alla cassa, nessuno scontrino. Eppure i soldi spariscono. È il lato oscuro dei pagamenti contactless , ... notizie.tiscali.it - Sì, in teoria potrebbe accadere - Anche se è molto, molto difficile. #truffa #pos #truffeinformatiche facebook #truffa del pos, migliaia di euro prelevati sfiorando i #bancomat delle vittime: «Nessun contatto, basta un secondo». Come difendersi x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.