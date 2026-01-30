Buon Governo | Qual è la prima cosa che guardi nell’opera di Lorenzetti?

Durante un dibattito a Siena, un membro del gruppo Buon Governo ha chiesto quale sia la prima cosa che si nota nell’opera di Lorenzetti. La risposta è arrivata chiara: si tratta del welfare, rappresentato nella pittura come il sostegno pubblico ai più fragili. Quel gesto che oggi chiamiamo assistenza sociale, nel dipinto si trova sopra il Bene Comune, simboleggiato dal Vecchio in trono. Una riflessione che collega passato e presente sulla funzione dello Stato e del pubblico.

Siena "Quello che oggi chiamiamo welfare, e che nel Buon Governo è rappresentato dalla carrista pubblica, cioè il dovere del pubblico di sostenere i più fragili, vola esattamente sulla testa del Bene Comune cioè del Vecchio in trono". Alzare gli occhi sul Buon Governo accompagnati dalle parole di una guida speciale come Gabriella Piccinni docente emerita di Storia medievale all'Università di Siena, è un'esperienza unica. Perché l'opera di Ambrogio Lorenzetti è immortale, non solo per il valore artistico ma anche per la potenza del messaggio politico che rappresenta. Si entra nella sala dei Nove e subito la prof piazza una di quelle domandine che ti spiazzano: "Qual è la prima cosa che guardi?".

