Nel calcio attuale, i direttori sportivi svolgono un ruolo cruciale accanto agli allenatori, influenzando le scelte di mercato e le strategie della squadra. La loro attività riguarda la gestione delle trattative per l'acquisto e la cessione di giocatori, oltre alla pianificazione delle operazioni di mercato durante le finestre di trasferimento. Analizzando i dati disponibili, si può osservare quanto incidano sulle composizioni delle rose e sui bilanci dei club, senza considerare altre implicazioni.

Nel calcio di oggi i gli uomini mercato sono importanti quanto i tecnici. Ma su quali dati si basano?.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Cosa fanno davvero e quanto pesano i direttori sportivi

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