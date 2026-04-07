Giovanile - Primi movimenti tra i direttori sportivi Della Scala e Bosco ingaggi a sorpresa

I direttori sportivi delle squadre giovanili stanno iniziando a muoversi sul mercato, con alcune novità che attirano l’attenzione. Alla Cattolica Virtus si registra l’addio del direttore dei giovani, che ha lasciato il club giallorosso di via Pietro di Cosimo a Soffiano. Tra le trattative in corso, si fanno anche i nomi di altri professionisti coinvolti in accordi e cambi di ruolo.

Direttori sportivi delle squadre giovanili già al centro di trattative di mercato. Grande novità alla Cattolica Virtus con il ds dei giovani Paolo Della Scala che ha lasciato il club giallorosso di via Pietro di Cosimo a Soffiano. Della Scala veste ora la casacca del Bagno a Ripoli, che sta avviando un proficuo rapporto di collaborazione con l’Antella, dove è già operativo per costruire valide formazioni delle categorie Allievi e Giovanissimi. Alla Cattolica Virtus arriva Giovanni Mollica (proveniente dalla Lastrigiana) per ricoprire l’incarico di direttore sportivo del settore giovanile. Mollica avrà il compito di portare nuove idee ed energia, con giocatori e staff tecnico di valore, per rilanciare il blasonato sodalizio giallo rosso che vuol tornare a primeggiare a livello regionale. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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