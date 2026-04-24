Ad aprile 2026, la Germania ha pubblicato per la prima volta nella sua storia una Strategia Militare nazionale. La mossa rappresenta un passo importante nel quadro delle politiche di difesa del paese, che finora aveva adottato approcci differenti. La pubblicazione di questo documento ha suscitato attenzione sia a livello nazionale che internazionale, poiché si tratta di un documento che definisce obiettivi e linee guida per le future attività militari del paese.

Ad aprile 2026 la Germania ha fatto qualcosa che non aveva mai fatto prima nella sua storia repubblicana: ha pubblicato una Strategia Militare nazionale. Non si tratta di un libro bianco della difesa, né di linee guida politiche — documenti che Berlino aveva già prodotto in passato. Si tratta del primo atto approvato dal Capo di Stato Maggiore, il Generale Carsten Breuer, e pubblicato dal ministero della Difesa federale che fissa per iscritto come la Bundeswehr intende esercitare la deterrenza nei confronti di un avversario e, se necessario, combatterlo. Insieme al documento è stato pubblicato il Bundeswehr Capability Profile, ovvero il Piano per le Forze Armate che traduce la strategia in obiettivi concreti di capacità militare.🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Cosa c’è dietro la prima strategia militare della Germania. L’analisi di Caruso

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