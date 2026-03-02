Iran la scuola di Minab la base militare dei Pasdaran e il missile iraniano | ecco cosa rivela l’analisi Osint

Un'analisi Osint ha rivelato dettagli su un evento avvenuto a Minab, in Iran, dove è stato bombardato una scuola femminile chiamata Shajareh Tayyebeh. Le informazioni indicano anche l’esistenza di una base militare dei Pasdaran e di un missile iraniano coinvolto nella vicenda. La vicenda si inserisce in un contesto di tensioni e di una lotta tra diverse fonti di informazione.

Il bombardamento della scuola femminile Shajareh Tayyebeh a Minab, in Iran, è diventato il centro di una violenta guerra di disinformazione tra algoritmi e propaganda. Dopo esserci occupati del falso fact-check di Grok, che scambiava la strage per un vecchio video di Kabul, e aver analizzato l'immagine dello zaino rosa creata dall'intelligenza artificiale diffusa dall'Ambasciata iraniana, c'è bisogno di una terza e cruciale verifica. Infatti, il dibattito si sposta ora sulla natura dell'edificio colpito e sull'origine del colpo, alimentata dal video di un presunto missile iraniano difettoso: era davvero un obiettivo civile o una struttura...