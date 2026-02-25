Diplomazia in stile MAGA | gli ambasciatori Usa agitano l’Europa Cosa c’è dietro la strategia di Trump

Roma, 25 febbraio 2026 – Sebbene la loro qualifica ufficiale sia quella di “diplomatici”, i rappresentanti inviati da Donald Trump in Europa hanno adottato modalità d’azione che mettono in ombra la prassi diplomatica tradizionale: dalla promozione di “Melania: The Movie” all’organizzazione di fastose celebrazioni per i 250 anni dell’indipendenza americana, fino agli attacchi contro parlamentari locali in perfetto stile MAGA. Dal loro insediamento, avvenuto alla fine dell’anno scorso, diversi ambasciatori hanno avuto attriti con i governi dei Paesi ospitanti, intervenendo nei dibattiti politici interni e suscitando irritazione in capitali considerate storicamente tra le più solide alleate di Washington, come Parigi, Varsavia, Bruxelles e Copenaghen. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

