Il 24 aprile 2026, la Banca Centrale Europea ha annunciato un nuovo progetto di restyling delle banconote euro, includendo anche la conferma del ritiro del taglio da 500 euro. Questa decisione riguarda sia l’aspetto estetico delle monete, sia aspetti legati alla sicurezza e alla politica monetaria. La modifica grafica rappresenta un cambiamento significativo nel design delle banconote, con maggiori misure di protezione contro le falsificazioni.

Roma, 24 aprile 2026 – La decisione della Banca Centrale Europea di procedere a un restyling radicale delle banconote e di confermare il ritiro del taglio da 500 euro non è un semplice aggiornamento grafico, ma una manovra di politica monetaria e di sicurezza dagli ampi risvolti economici. In un’epoca di transizione verso l'euro digitale, la revisione del contante fisico serve a ribadire la centralità della moneta come bene pubblico, affrontando al contempo le criticità legate all'economia sommersa e alla stabilità del sistema dei pagamenti. Il “phase-out” dei 500 euro. I l ritiro della banconota da 500 euro, avviato operativamente nel 2019 e ora consolidato, risponde a una precisa esigenza di contrasto all’economia illegale.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Cosa c’è dietro il restyling grafico dell’euro: il messaggio oltre la moneta

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