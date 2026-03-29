Il dibattito sulla celebrazione della Messa in latino è tornato all’attenzione pubblica dopo un recente incontro tra i rappresentanti di diverse comunità religiose. La discussione si concentra sulla tradizione della liturgia e sulla sua applicazione nelle chiese di tutto il paese. Sono stati citati dati relativi alle presenze e alle preferenze dei fedeli, oltre a riferimenti storici e a precedenti ufficiali riguardanti questa pratica religiosa.

Il problema della “messa in latino” torna in auge. Pochi giorni fa, in occasione dell’assemblea plenaria dei vescovi francesi, tenutasi fra il 24 e il 27 marzo, Papa Leone, tramite il segretario di Stato Parolin, ha inviato una lettera di incoraggiamento, invitando i prelati a discutere di tre grandi problemi della Chiesa d’Oltralpe: abusi, scuola cattolica e “vetus ordo”. Il messaggio del Papa ai vescovi francesi. Scrive il Papa: «È preoccupante che continui ad aprirsi nella Chiesa una dolorosa ferita riguardante la celebrazione della Messa, il sacramento stesso dell’unità. Per sanarla, è certamente necessario un nuovo sguardo di ciascuno... 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Cosa c’è dietro il messaggio di Leone sulla Messa in latino: storia, numeri e precedenti per capirlo

Articoli correlati

Latino alle medie, cosa fare? “Connetterlo alla cultura, alla lingua, all’arte e alla storia”. Ad OrizzonteScuola i chiarimenti di Andrea Balbo (coordinatore della sottocommissione di latino)Riceviamo e con piacere pubblichiamo l'intervento di Andrea Balbo, il coordinatore della sottocommissione di latino che ha elaborato le nuove...

Como-Milan, precedenti e storia: i numeri della sfidaIn attesa del fischio d’inizio di Como-Milan di questa sera, emergono i dati ufficiali sui precedenti disputati al Sinigaglia.

Aggiornamenti e notizie su Cosa c'è dietro il messaggio di Leone...

Temi più discussi: Da Sip a Poste Italiane, per Tim è un ritorno alle origini: cosa c’è dietro l’operazione da oltre 10 miliardi; Il vicolo cieco di Donald Trump: cosa c'è dietro a insulti, sfottò e ultimatum (senza rete) del presidente Usa; Opas di Poste su Tim, cosa c’è dietro l’operazione; Guerra in Iran, cosa c'è dietro il passo indietro di Trump su Teheran.

Ma cosa c’è dietro al caso di Delmastro e del ristorante con il prestanome di un boss di camorra?Come mai il sottosegretario alla giustizia finisce ad aprire una società con Mauro Caroccia, prestanome del boss Michele Senese? E perché questa storia ... fanpage.it

Casa del Jazz, Lupacchini: «Cosa c'è dietro quel muro?»Il muro è stato messo da chi ha modificato il progetto, intorno al 1994-1995. Venne eretto e fu occlusa la catacomba. Il problema è perché e cosa poteva esserci ... ilmessaggero.it

Peli antiestetici sul viso che crescono con l'età. Perché succede e cosa fare (no alle pinzette!) - facebook.com facebook