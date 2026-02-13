Ciao mi presti 990 euro? Ma il messaggio è una truffa Hackerato il grafico Baldi

Il grafico Baldi è stato hackerato e il suo account di posta elettronica è stato usato per inviare messaggi truffa con questa richiesta di denaro. Solo poche ore dopo, alcuni conoscenti hanno segnalato di aver ricevuto lo stesso messaggio, che sembra provenire direttamente dal suo indirizzo. L’obiettivo degli hacker è di ingannare le persone e ottenere soldi facili sfruttando il nome di Baldi.

"Ciao, potresti prestarmi 990 euro? Devo pagare urgentemente il dentista e ho problemi con la carta. Te li restituisco stasera". Sì, come no, hanno pensato per fortuna le oltre 250 persone (incluso l'autore di questo articolo, Ndr.) che mercoledì hanno ricevuto sul cellulare, via Whatsapp, il messaggio di Luca Baldi, noto grafico e creator digitale pietrasantino con studio nel centro storico. Hanno capito infatti che si trattava di una truffa: a chi ha provato a cliccare è apparsa una chat, come se davvero fosse Baldi in persona, con un indirizzo Iban truffaldino a cui mandare i soldi. "Sono stato inondato di messaggi, come minimo 250, per una giornata intera – racconta Baldi – ma il bello è che aprendo Whatsapp a me non compariva nessun messaggio inviato ad altri.