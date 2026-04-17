Il Masters 1000 di Madrid 2026 si svolgerà dal 22 aprile al 3 maggio. Questa edizione sarà caratterizzata dall’assenza di due dei principali protagonisti del circuito internazionale, che hanno comunicato il loro forfait. La mancanza di Alcaraz e Djokovic cambierà gli incroci nel tabellone e le possibilità per altri giocatori, come Sinner, di affrontare percorsi differenti nel torneo. La mancanza di queste stelle influenzerà sicuramente la distribuzione del sorteggio.

Il Masters 1000 di Madrid 2026 si terrà dal 22 aprile al 3 maggio e promette grande spettacolo, anche se quest’oggi è arrivata la notizia di un doppio forfait molto pesante per il torneo. Prima Novak Djokovic e poi soprattutto Carlos Alcaraz hanno annunciato infatti che non si presenteranno nella capitale spagnola per gareggiare sui campi in terra battuta della Caja Magica madrilena. Assenti dunque il n.2 ed il n.4 al mondo, che rimescolano così anche il discorso relativo alle teste di serie in vista del sorteggio del main draw. Al netto di eventuali ulteriori rinunce, ad oggi Jannik Sinner (la cui partecipazione è ancora in bilico) guiderebbe il seeding a Madrid davanti al tedesco Alexander Zverev, mentre a seguire troveremmo il canadese Felix Auger-Aliassime come numero 3.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Cosa cambia nel sorteggio a Madrid senza Alcaraz e Djokovic. Incroci differenti per Sinner

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