Tensioni al corteo contro le Olimpiadi a Milano | petardi e fumogeni la polizia risponde con cariche e idranti

Da fanpage.it 7 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Al corteo contro le Olimpiadi a Milano, le cose sono sfuggite di mano. Manifestanti e forze dell’ordine si sono affrontati a Piazza Corvetto, poco prima di concludere la manifestazione. Petardi e fumogeni sono stati lanciati, e la polizia ha risposto con cariche e idranti. La situazione è diventata molto tesa, con alcuni manifestanti che si sono spostati in strada per resistere agli interventi delle forze dell’ordine. Nessuna notizia di feriti gravi, ma l’atmosfera resta calda e movimentata

Tensioni al corteo contro le Olimpiadi a Milano, scontri a piazzale Corvetto, poco prima del termine della manifestazione: polizia carica manifestanti.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

