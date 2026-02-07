Tensioni al corteo contro le Olimpiadi a Milano | petardi e fumogeni la polizia risponde con cariche e idranti

Al corteo contro le Olimpiadi a Milano, le cose sono sfuggite di mano. Manifestanti e forze dell’ordine si sono affrontati a Piazza Corvetto, poco prima di concludere la manifestazione. Petardi e fumogeni sono stati lanciati, e la polizia ha risposto con cariche e idranti. La situazione è diventata molto tesa, con alcuni manifestanti che si sono spostati in strada per resistere agli interventi delle forze dell’ordine. Nessuna notizia di feriti gravi, ma l’atmosfera resta calda e movimentata

