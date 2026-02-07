scontri al corteo contro le olimpiadi a milano tensioni e cariche della polizia verso la tangenziale est

Nel pomeriggio si sono verificati scontri durante il corteo contro le Olimpiadi a Milano. Un gruppo di manifestanti ha tentato di raggiungere la tangenziale Est, ma la Polizia è intervenuta subito con cariche e idranti. La strada è stata bloccata e sono volati anche alcuni oggetti. La situazione resta tesa, con le forze dell’ordine che cercano di mantenere il controllo. Nessuna notizia di feriti gravi finora.

A Milano il corteo contro le Olimpiadi e la presenza dell’ICE è partito da piazzale Medaglie d’Oro e ha raggiunto il Corvetto passando vicino al Villaggio Olimpico. Nel finale un gruppo si è staccato puntando alla tangenziale Est: lanci di petardi e fumogeni, scontri con la Polizia che ha risposto con lacrimogeni, idranti e cariche. Cinque fermati per identificazione. Milano, grande partecipazione al corteo contro le Olimpiadi Le contestazioni lungo il corteo Scontri verso la tangenziale Est: cariche della Polizia e manifestanti fermati Milano, grande partecipazione al corteo contro le Olimpiadi A Milano si è svolto un corteo nazionale contro le Olimpiadi invernali e contro la presenza dell’ICE in città. 🔗 Leggi su Virgilio.it

Approfondimenti su Milano Olimpiadi

Al corteo contro le Olimpiadi a Milano, le cose sono sfuggite di mano.

La polizia ha caricato i manifestanti che si erano staccati dal corteo contro le Olimpiadi a Corvetto, a Milano.

