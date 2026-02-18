Lavori nell’area ex Camuzzi le modifiche alla viabilità tra via Rigolli e corso Europa

Lavori nell’area ex Camuzzi: il motivo sono le operazioni di collegamento alle reti fognarie e idriche. Per completare i lavori, giovedì 19 e venerdì 20 febbraio, via Rigolli tra il civico 66 e 67 diventerà a senso unico e avrà una corsia ristretta. La modifica alla viabilità si rende necessaria per permettere l’installazione di nuove tubature senza interruzioni nel traffico. Gli spostamenti saranno limitati per due giorni, influenzando soprattutto i mezzi in transito tra via Rigolli e corso Europa. La situazione sarà monitorata costantemente.

Giovedì 19 e venerdì 20 febbraio: l'attività di cantiere sarà svolta nella fascia oraria tra le 7.30 e le 18, avendo cura di ridurre al minimo l'impatto sulla viabilità nell'orario di punta mattutino tra le 7.30 e le 8.30 Per consentire l'esecuzione delle opere fognarie e di allaccio alla rete idrica nell'area ex Camuzzi tra via Rigolli e corso Europa, giovedì 19 e venerdì 20 febbraio sarà istituito un restringimento di carreggiata nel tratto di via Rigolli compreso tra il civico 66 e il civico 67, con senso unico alternato regolato da movieri o, in base alle necessità, da impianto semaforico. Compatibilmente con le condizioni meteo, l'attività di cantiere sarà svolta nella fascia oraria tra le 7.