Nel Napoli, il portiere Alisson è stato schierato dall’inizio durante l’ultima partita, sostituendo il titolare abituale. La scelta ha attirato l’attenzione su un possibile cambio di strategia nel reparto difensivo. La formazione ha affrontato l’avversario con questa novità tra le linee, mentre i tifosi e gli analisti si sono concentrati sulla presenza del portiere brasiliano. La partita si è conclusa con una vittoria per la squadra di casa.

"> È il momento di cambiare copione. Come racconta Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, Alisson Santos non sarà più l’uomo da inserire a gara in corso, ma la chiave dal primo minuto per accendere il Napoli contro la Cremonese. Lo “spaccapartite” proverà a spaccare subito la partita, senza aspettare il secondo tempo. Nelle ultime uscite, il suo impatto è stato evidente. Secondo Fabio Mandarini del Corriere dello Sport, contro Milan e Parma il brasiliano ha cambiato ritmo alla manovra offensiva, contribuendo a ribaltare l’inerzia delle gare. In particolare contro i rossoneri, è stato decisivo nell’azione dell’1-0 firmato Politano, mentre al Tardini ha dato la scossa che ha portato al pareggio di McTominay.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Corriere dello Sport: “Napoli, Alisson dall’inizio: lo spaccapartite per la svolta”

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