Corriere dello Sport | Napoli arriva Alisson | dall’assist d’addio allo Sporting alla nuova avventura azzurra

Alisson è atterrato a Napoli. Dopo aver lasciato lo Sporting Lisbona, il portiere brasiliano ha raggiunto la città partenopea e ha subito iniziato le visite mediche. Un trasferimento che si è sbloccato in poche ore, con il giocatore pronto a iniziare questa nuova avventura in Italia.

> Da Lisbona a Napoli passando per Roma, tutto nel giro di poche ore. Alisson Santos ha chiuso la sua avventura allo Sporting nel modo più spettacolare possibile: convocato da Rui Borges, entrato all'80' contro il CD Nacional, ha firmato l'assist per il gol decisivo di Suarez al 96'. Un ultimo sigillo prima dei saluti e della partenza verso la Serie A, come racconta il Corriere dello Sport nell'articolo firmato da Fabio Mandarini. L'esterno brasiliano approderà oggi a Fiumicino per poi dirigersi a Villa Stuart, dove sosterrà le visite mediche.

